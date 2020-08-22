В субботу, 22 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что западные страны при помощи НАТО оказывают поддержку "альтернативному президенту страны".

Об этом он рассказал во время посещения военного полигона под Гродно, передает "БелТА".

"Вы видите, что они уже тащат сюда "альтернативного президента", делают это всерьез, поскольку сыплются заявления западных государств о финансировании, поддержке. Военная поддержка налицо - передвижение войск НАТО к границам. Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента. Он обращается к западным государствам, в данном случае НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска - и на Беларуси можно поставить крест", - сказал он.

Также Лукашенко рассказал, что считает подобные действия прямым вмешательством во внутреннюю ситуацию Беларуси.

"Речь идет о финансировании, вытаскивании нас на переговоры с ОБСЕ - понятно, для чего они это делают", - рассказал он.

Напомним, что перед этим на митинге своих сторонников в Минске Лукашенко заявил что танки и самолеты НАТО развернуты в 15 минутах езды от белорусской границы.

При этом в самом НАТО опровергли наращивание сил на границе с Беларусью.