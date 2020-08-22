Мессенджер "Viber", который принадлежит японской компании "Rakuten", решил закрыть свой минский офис и сократить количество инвестиций в Беларусь из-за протестов.

Об этом заявил гендиректор "Rakuten Viber" Джамел Агауа в интервью Forbes.

Как он отметил, "Viber" является одним из самых известный международных IT-проектов из списка резидентов белорусского Парка высоких технологий. Однако компании пришлось так отреагировать из-за жестокого подавления протестов протий действующего президента Александра Лукашенко.

Агауа напомнил, что на прошлой неделе помещения "Яндекса" и Uber в Минске захватывали вооруженные люди. Такая ситуация сделала невозможной продолжение нормальной работы. В офисе "Viber" и без этого из-за эпидемии коронавируса работали не более 15-20 процентов сотрудников, но в настоящее время все они переведены на удаленную работу.

По словам главы "Viber", ситуацию осложнил арест двух сотрудников компании и отца еще одного работника. Адвокаты, которых им предоставили, пока не могут понять суть обвинений, однако одного из арестованных задержали на избирательном участке после того, как он задал несколько вопросов руководству. Сейчас один из задержанных отпущен, а второй по-прежнему числится арестованным, хотя и находится в больнице с серьезными травмами.

Также сообщается, что в начале протестов власти Беларуси заблокировали использование мессенджера, поэтому компания работала над созданием VPN, чтобы люди могли пользоваться приложением.

По словам Агауа, компания может полностью прекратить инвестиции в Беларусь, если ситуация в стране не начнет улучшаться. "Мы не можем инвестировать в страну, где люди живут в страхе. Это невозможно", — объяснил он. В то же время глава компании отметил, что "Rakuten" не станет просто увольнять своих сотрудников.

Напомним, протесты против Лукашенко продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли выборы президента. По информации ЦИК, глава государства победил на них с результатов более 80 процентов, однако участники акций протеста уверены, что столько голосов получила Светлана Тихановская.