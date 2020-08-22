В субботу, 22 августа, в центре Киева, в помещении Клуба Кабинета Министров, прощаются с легендарным украинским ученым Борисом Патоном. Попрощаться с ним пришли сотни людей.

С ученым попрощались Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой, которая перенесла Covid-19 и давно не участвовала в публичных мероприятиях.

"Борис Евгеньевич стал легендой Украины. Человек, масштаб которого трудно описать. Рад, что мне выпал шанс познакомиться с Борисом Евгеньевичем. Вечная ему память и искренние соболезнования родным и близким", - цитирует президента его пресс-служба.

В церемонии прощания также приняли участие руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль, первый президент Украины Леонид Кравчук и другие.

Фото: Офис президента.

Простился с ученым Денис Шмыгаль. "Провели в вечность выдающегося ученого Бориса Патона. А с ним и целую эпоху. Борис Евгеньевич был великим человеком. Память о нем остается жить в многочисленных трудах, публикациях, изобретениях и сердцах поколений. Спасибо ему за это. Вечная память!" - сообщается в телеграм-канале главы правительства.

На церемонию прибыл мэр Киева Виталий Кличко.

Примерно в 12:20 церемония прощания закончилась. После этого Бориса Патона похоронят на Байковом кладбище рядом с отцом Евгением Патоном.

На Байковом кладбище уже все готово к похоронам.

Борис Евгеньевич Патон родился 14 ноября 1918 года в Киеве. На протяжении 58 лет он был президентом Национальной академии наук Украины (с 1962 года). Он умер 19 августа на 102-году жизни.

Вместе с отцом он усовершенствовал технологию сварки. С помощью методов сварки, предложенных Борисом Патоном, были построены многие знаменитые небоскребы, в СССР такая сварка использовалась при строительстве мостов. Первым в этом роде стал знаменитый мост Патона в Киеве, одновременно ставший и первым цельносварным мостом в мире.

Также под его руководством, была разработка систем сварки в космическом пространстве, где обычные методы соединения металлических изделий не работали из-за вакуума, отсутствия силы тяжести и резких колебаниях температур.