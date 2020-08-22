В субботу, 22 августа, в Национальном музее медицины Украины состоится церемония прощания с отцом Марины Порошенко Анатолием Переведенцевым. Гроб с телом уже привезли к зданию на катафалке, у которого вместо номерных знаков было написано "Анубис" (древнеегипетский бог, связанный с кладбищами, могилами, мумификацией умерших. Он сопровождает покойников в загробный мир и определяет их посмертную участь - Ред.).

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Так, на церемонию прощания прибыли дети Порошенко: младший сын, двое дочерей и сама Марина. Петра Порошенко и его старшего сына пока что нет на месте.

Сам гроб уже занесли в здание музея.

К зданию Национального музея Украины привезли гроб с телом тестя Порошенко. Фото: Страна

Напомним, возле Нацмузея медицины, где сегодня состоится церемония прощания с тестем Петра Порошенко, дежурит несколько экипажей полиции и скорой помощи. Вход в музей охраняет несколько сотрудников Управления государственной охраны (УГО).

Также "Страна" писала, что Анатолий Михайлович скончался 20 августа на 88-м году жизни. Об этом сообщил сам Петр Порошенко. Также он рассказал, где и когда состоится церемония прощания.