Медики оценивают состояние российского оппозиционера Алексея Навального, который сегодня на самолете в состоянии комы прибыл в Берлин, как стабильное.

Об этом заявил глава фонда "Cinema for Peace" Яка Бизиль, который организовал перелет политика из Омска, передает "Reuters".

Представитель фонда уточнил, что его будут лечить в университетской клинике Charite.

"В ближайшие дни, когда о его состоянии здоровья будет известно больше, семья сделает заявление", - указали в фонде.

Как стало известно, Навального уже привезли в клинику "Шарите" в Берлине. Соответствующее видео опубликовал канал Ruptly в YouTube.

Напомним, 20 августа стало известно, что самолет, летевший из Томска в Москву, на борту которого находился Навальный, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку политику стало плохо. Навальный был госпитализирован, он находится в состоянии комы и подключен к аппарату ИВЛ.

Как сообщалось, супруга Навального Юлия подписала согласие на то, что она осведомлена о риске ухудшения состояния мужа при перелете. При этом медики из Германии взяли на себя ответственность за жизнь пациента на борту.

Предполагалось, что рейс с находящимся в коме оппозиционером отправится 21 августа вечером. Однако, по правилам немецкого профсоюза авиаперевозчиков, после длительного перелета пилотам полагается отдых. Вылет пришлось отложить до утра 22 августа.