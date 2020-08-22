В пятницу вечером, 21 августа, в Кропивницкой исправительной колонии от полученных на производстве ожогов скончался заключенный.

Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

"Установлено, что 12 августа в медицинскую часть колонии обратился осужденный, который был командирован во вторую смену на производство топливных брикетов. Мужчина пожаловался на ожоги левого и правого предплечья рук и левой и правой голеней ног. По словам осужденного, травму он получил по собственной неосторожности", - говорится в сообщении.

Как удалось выяснить позже, пострадавшему сразу вызвали карету "скорой". Однако те приняли решение не выезжать на место инцидента.

"По решению диспетчера и дежурного старшего врача смены "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Кировоградской области Кировоградского облсовета" пострадавшему отказали в выезде кареты скорой медицинской помощи и оказании неотложной экстренной помощи", - говорится в тексте сообщения.

После этого сотрудники колонии обратились в полицию, в результате чего было открыто уголовное дело. А пострадавшего на машине сотрудников колонии срочно госпитализировали в "Кировоградскую областную больницу Кировоградского облсовета". Но, несмотря на усилия медиков, заключенный скончался в пятницу, 21 августа.

До этого мы рассказывали, что в начале августа полиция задержала женщину, которая вырыла туннель трехметровой глубины протяжностью около 10 метров ради побега из тюрьмы сына.

Напомним, в Ульяновской области России с территории Димитровградской исправительной колонии двое заключенных попытались сбежать за границу с помощью подкопа под стенами тюрьмы.