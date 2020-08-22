По состоянию на утро субботы, 22 августа, коронавирус подтвердился у 59 бойцов Вооруженных сил Украины. Всего с начала эпидемии болеют 545 человек.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ у себя на странице в Facebook.

"Всего за время пандемии выздоровели - 873 человека, летальных случаев - 6. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 896 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 153 человека", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, командование выступило с заявлением о причинах ухудшения эпидемиологической ситуации в рядах ВСУ.

"Анализ заболеваемости военнослужащих и гражданского населения говорит о том, что чаще всего инфекция распространяется во время эпизодических встреч с ближайшими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь каждый день, или проживаете вместе", - говорится в тексте сообщения.

Напомним, предыдущий антирекорд был установлен 5 августа. Тогда болезнь подтвердилась у 31 бойца ВСУ.

Также "Страна" писала, что сегодня Украина обновила антирекорд по количеству зараженных коронавирусом - подтвердились 2 328 случая.