За прошедшие сутки, 21 августа, коронавирусом в Киеве заразились 179 украинцев. Среди них 16 детей и шесть медиков.

Об этом в субботу, 22 августа, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Друзья! Коронавирус за прошлые сутки обнаружили у 179 жителей Киева. Среди них 16 детей. Впервые в Киеве такое количество летальных случаев за сутки – умерли 7 больных. Всего коронавирус забрал жизни 165 киевлян", - говорится в сообщении.

Также Кличко уточнил, что всего в столице, по состоянию на сегодня, 11 507 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Среди подтвержденных заболевших есть:

100 женщин (от 21 до 79 лет);

63 мужчины (от 19 до 92 лет);

5 девочек (от 2 до 14 лет);

11 мальчиков (от 1 месяца до 8 лет).

Кроме того, по словам столичного градоначальника, за прошедшие сутки коронавирус подхватили шесть медиков. Всего в больницы были направлены 24 зараженных.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе – 35. В Дарницком – 27, а в Днепровском районе – 25", - говорится в тексте сообщения.

Напомним, сегодня Украина установила новый рекорд по количеству обнаруженных за сутки зараженных коронавирусом. Подтвердились 2 328 случая заболевания. Предыдущий рекорд был установлен 20 августа - коронавирус нашли у 2 134 украинцев.