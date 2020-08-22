Сегодня, в субботу, 22 августа, в Национальном музее медицины Украины (улица Богдана Хмельницкого, 37) состоится церемония прощания с Анатолием Переведенцевым, отцом Марины Порошенко, жены бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Возле музея дежурит несколько экипажей полиции и скорой помощи. Вход в музей охраняет несколько сотрудников Управления государственной охраны (УГО).

Один из них сообщил "Стране", что на данный момент тело Анатолия Переведенцева ещё не доставили, в связи с чем вход в музей запрещён.

Напомним, Анатолий Михайлович скончался 20 августа на 88-м году жизни. Об этом сообщил в facebook сам Петр Порошенко. Где и анонсировал время и место церемонии прощания.

Также напоминаем, в этом году 16 июня стало известно о смерти отца Петра Порошенко - Алексея Ивановича.