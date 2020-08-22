В пятницу вечером, 21 августа, на реке в центре российского Волгограда затонул прогулочный теплоход "Капитан Артюшин", на борту которого находились пассажиры.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Волгоградской области.

"На место происшествия оперативно выехали 29 человек спасателей, а также 10 единиц техники. По предварительной информации, на борту находилось 25 человек, в том числе один ребенок", - говорится в сообщении.

Спасатели также уточнили, что всех пассажиров теплохода удалось госпитализировать. Пострадавших или погибших в результате инцидента нет.

"В настоящее время судно находится под водой, расстояние до берега около 20 метров. Глубина около двух метров", - говорится в тексте сообщения.

В Волгограде затонул прогулочный теплоход. Фото: mchs.gov.ru

Напомним, 25 июля в Керченском проливе в оккупированном Крыму во время российской акции "Керченский десант "Дорога мужества" затонул один из трех бронетранспортеров - БРДМ-2. Они форсировали пролив и одна из боевых машин не смогла выплыть.

Также "Страна" писала, что 12 июня возле побережья Туниса в результате крушения судна погибло 48 мигрантов. По предварительным данным, судно направлялось к побережьям Италии.