Самолет, вылетевший из Омска, на борту которого вместе с немецкими медиками находится российский оппозиционер Алексей Навальный, приземлился в берлинском аэропорту "Тегель".

Об этом свидетельствуют данные портала "Flightradar".

Борт вылетел из аэропорта Омска в 07:59 (04:59 по Киеву) и приземлился в аэропорту Тегель в 8:47 (9:47 по Киеву).

Отметим, что изначально медики были против транспортировки Навального, который находится в коме, из-за нестабильного состояния. Вечером в пятницу, врачи заявили, что состояние пациента стабилизировалось, а его жена взяла ответственность за возможное ухудшение состояния мужа при перелете в ФРГ на себя. По настоянию родственников Навального было принято решение о его переводе из Омска в немецкую клинику. Для этого в Омск из Нюрнберга прибыл самолет с медиками. Организатором рейса выступил правозащитный фонд "Кино во имя мира" (Cinema for Peace).

Напомним, 20 августа пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, на борту которого он находился, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку политику стало плохо. Навальный был госпитализирован, он находится в состоянии комы и подключен к аппарату ИВЛ.