Мэр Черновцов Алексей Каспрук заявил, что из-за попадания города в "красную" карантинную зону в нем могут начаться масштабные протесты. Люди не готовы к возвращению ограничений, а местные рынки могут просто обанкротиться.

Об этом он рассказал в эфире "Украина 24".

"Люди не готовы к красной зоне, мы понимаем, что десятки тысяч предпринимателей на Калиновском рынке просто обанкротятся, если будет очередной локдаун. Поэтому и идут переговоры, пока что не слышно официальной позиции городской власти, она как бы формально с этим всем согласна", - сказал он.

В то же время Каспрук рассказал, что жители Черновцов пока не верят, что заболеваемость пошла вверх. А после ослабления карантина, расслабились как сами украинцы, так и местная власть.

"Не был обеспечен надлежащий контроль областной властью за работой заведений общественного питания, ни один из ресторанов, который проводил свадьбы на 300-400 человек, не был наказан. И сегодня из-за нескольких нарушителей должна свернуться вся экономика города, люди не готовы. То, что было сегодня – это начало общественных протестов", - рассказал он.

Днем ранее мы писали о том, что на странице Черновицкой ОГА появилось заявление о том, что из-за ситуации с коронавирусом отменяются все мероприятия ко Дню независимости Украины.

Также "Страна" рассказывала, что в "красную" карантинную зону попали районы и города Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Ровенской и Черновицкой области.