Заместитель государственного секретаря США Стивен Бигун собирается в ближайшее время посетить Россию и Литву, чтобы провести переговоры по ситуации в Беларуси.

Об этом сообщает "Reuters" со ссылкой на информированных источников.

Так, отвечая на вопрос о планируемой поездке Бигуна, представитель Госдепа заявил, что "в настоящее время о поездке не объявляется".

При этом, один из бывших высокопоставленных американских чиновников США сообщил на условиях анонимности, что Бигун должен был в ближайшие дни уехать в Москву и столицу Литвы Вильнюс, где находится кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Светлана Тихановская.

По словам второго источника, он не знал о запланированной поездке Бигуна, однако считает, что он будет стремиться предотвратить дальнейшее насилие в Беларуси или вмешательство России.

"Я предполагаю, что администрация пытается отговорить Москву либо от собственной интервенции, либо от использования своего влияния на Лукашенко, чтобы побудить его к (более) жестоким репрессиям", - рассказал источник.

Напомним, вчера президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил США в организации "заварушки" в Беларуси и пообещал нормализовать ситуацию в ближайшие дни.

Ранее власти США призвали Беларусь принять предложение ОБСЕ о диалоге с оппозицией.