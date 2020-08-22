Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила об ухудшении погоды. Сегодня, 22 августа, в ряде областей стоит ожидать дождей с грозами и шквалами.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным синоптиков из Укргидрометцентра, ночью дождей не будет в западных регионах, Житомирской, Винницкой и Одесской областях. А вот днем сухо будет на юго-востоке и Днепропетровской области, а также Крыму.

Помимо этого, утверждают в ГСЧС, местами будут шквалы до 15-20 м/с, в связи с чем объявлен I уровень опасности (желтый).

Также спасатели рассказали, что вплоть до 25 августа в большинстве западных областей будет повышенный уровень пожарной опасности.

Напомним, на этих выходных и День Независимости синоптики не обещают резких перепадов погоды. До +24...+29 днем, местами, на юге и западе дождь.

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