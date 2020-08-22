За минувшие сутки, 21 августа, в Украине установлен новый антирекорд по приросту новых случаев коронавируса. Всего заболели 2 328 человек. Кроме того, 657 человек выздоровели, а 37 - умерли.

Все эти данные появились в субботу, 22 августа, на сайте СНБО Украины.

Так, общее число заболевших на коронавирус достигло отметки в 102 971 человек.

Всего с начала эпидемии в Украине скончалось 2 244 пациента (+37). Под подозрением с начала эпидемии находится 161 819 человек (+2 634). Число активных случаев коронавирусной болезни в Украине, по последним данным, составляет 48 992 человек (+1 634).

Напомним, в материале "Выше двух тысяч в день" мы выяснили, почему Украина побила новый рекорд по коронавирусу и что с этим делать.

Также добавим, что у Кличко призвали киевлян делать прививки от гриппа из-за коронавируса, а в Харьковской области готовят сотни дополнительных коек для больных с коронавирусом.

"Страна" также рассказывала, что предыдущий антирекорд по количеству зараженных коронавирусом в Украине был зафиксирован в четверг, 20 августа. Тогда подтвердилось 2 134 случая заболевания.