Утром в субботу, 22 августа, российского оппозиционера и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального отправили из Омска в Берлин, где он будет проходить курс лечения.

Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш в Twitter.

"Алексея подняли на медицинский борт…" – говорится в сообщении.

Также Ярмыш уточнила, что вместе с Навальным на борту самолета находится его жена – Юлия.

Алексея подняли на медицинский борт. Юля с ним pic.twitter.com/nCw5UsalG8 — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 22, 2020

Уточним, что по прилету Навальный будет проходить лечение в клинике "Шарите" в Берлине.

Напомним, Алексей Навальный потерял сознание 20 августа в самолете Томск - Москва, борт совершил вынужденную посадку в Омске, где политика доставили в больницу.

Врачи оценивали его состояние как стабильно тяжелое. Команда Навального утверждает, что политика отравили. Жена политика хочет транспортировать его в Германию, так как не доверяет омской больнице, однако, несмотря на то что медицинский самолет уже прибыл в город, врачи перемещение пациента не позволяют.

В пятницу, 21 августа, заместитель главного врача омской больницы Анатолий Калиниченко заявил, что по результатам проведенных исследования ядов в крови или моче Навального не выявлено.

Позже главврач Омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский рассказал, что оппозиционер впал в кому из-за нарушения обмена веществ.

А после того, как жена Навального взяла на себя ответственность за возможное ухудшение состояния здоровья при перелете ФРГ, международный консилиум врачей разрешил транспортировку оппозиционера в Берлин.