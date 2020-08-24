Несмотря на то, что большинство граждан нашей страны против обязательств Украины перед МВФ, сам Международный валютный фонд намерен продолжить сотрудничество в рамках программы stand-by.

Об этом сообщает hromadske.

Когда состоится следующий визит миссии Фонда, которая должна оценить прогресс правительства и Национального банка в выполнении требований международного кредитора, пока неизвестно.

"Дискуссии по выполнению параметров и показателей программы продолжаются, дата начала работы миссии МВФ относительно первого пересмотра программы пока еще не определена", - сказал постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

В МВФ отметили, что ведут обсуждения с правительством относительно сроков проведения реформ, которые являются условиями для получения Украиной денег от фонда, а также по поводу экономической и финансовой политики государства. Среди дискуссионных вопросов - завершение реформы таможенной и налоговой служб, утверждение плана работы с неработающими кредитами в банковской системе и тому подобное.

"Важно, чтобы текущая экономическая политика отвечала тем критериям, на которых основан меморандум об экономической и финансовой политике, и чтобы содержание и временные рамки плана реформ были как можно понятнее. Именно по этим вопросам и продолжаются дискуссии", - добавил Люнгман.

Ранее "Страна" приводила полный текст меморандума с МВФ и прописанные в нем кабальные требования у Украине.

Мы также писали, что программа stand-by, на которую перевели Украину, меньше предыдущей по объемам кредитования.