Во время поездки в штат на востоке Бразилии Сержипи президент страны Жаир Болсонару попал в неловкую ситуацию. Он поднял на руки взрослого мужчину, которого принял за ребенка.

Видео инцидента, случившегося в понедельник, 17 августа, разлетелось по соцсетям и было выложено на Ютуб.

Болсонару часто по время поездок и встреч берет детей к себе на руки и охотно общается с ними. Жертвой этой привычки он стал 17 августа на церемонии открытия электростанции в Сержипи. В толпе он увидел мальчика в маске и поднял его на руки. Однако мальчик оказался мужчиной с карликовостью.

Одна из женщин в толпе громко сказала: "Это ребенок?" 65-летний политик, видимо, понял, что ошибся, и быстро опустил его на землю со словами: "Верно, верно".

Судя по кадрам, "жертву" внезапного душевного порыва президента эта ситуация не смутила. На руках у Болсонару он показывал рукой жест с поднятым вверх большим пальцем.

Ранее мы писали, что бразильский лидер является противником карантина и даже участвовал в антикарантинном митинге.

Однако и он сам, и его жена заразились коронавирусом.