Российский истребитель в очередной раз, далеко не первый за лето, перехватил над Черным морем американский самолет-разведчик.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

21 августа российские средства контроля воздушного пространства засекли над нейтральными водами Черного моря приближающуюся к госгранице РФ воздушную цель.

Для распознания цели и недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель Су-30СМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США.

После разворота иностранного военного самолета от государственной границы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет Су-30СМ проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы допущено не было.

Как писала "Страна", 7 августа три дежурных истребителя России перехватили американский бомбардировщик над Охотским морем.

А незадолго до этого к границам РФ над акваторией Балтийского и Черного морей приближались самолеты-разведчики стран НАТО.