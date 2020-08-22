В этом оздоровительном сезоне ведется наблюдение за качеством воды на 88 пляжах, из них 54 морских и 34 речных, в том числе и в Киеве на р. Днепр.

ЦОЗ опубликовал перечень пляжей с отклонениями показателей качества воды:

В Донецкой области отклонения от стандарта за отчетный период обнаружено в пробах морской воды в городском пляже в районе гостиницы "Турист", пляже "Левобережный" в районе водной станции "Уголок", пляжи Приморского района, р-н СРЗ, пляжи м.Мариуполя.

По состоянию на 14 августа в пробах воды из общественных пляжей Ялты, Юрьевки выделено V.parahemolyticus, с. Урзуф - V.cholera, общественного пляжа с. Мелекино - V.alginoliticus. Рекомендуется установить щиты о запрете купания, взятые на повторные исследования пробы воды.

В Запорожской области отклонения от стандарта обнаружено в пробах речной воды: пляж "Правый берег" г.., Запорожье, городской пляж "Солнечный" г. Энергодар.. Рекомендуется установить щиты о запрете купания, взятые на повторные исследования пробы воды.

В Николаевской области отклонения от стандарта обнаружено в пробах морской воды: городской пляж "Чайка" и пляж "Прибой" в г.Николаеве. Рекомендуется установить щиты о запрете купания, взятые на повторные исследования пробы воды.

В Одесской области отклонения от стандарта за текущий период обнаружено в пробах морской воды: пляж г.Одессы. Выделено Е.соli (пляжи г. Одессы - 13 и 16 ст. Б.Фонтана, "Отрада"). Рекомендуется установить щиты о запрете купания, взятые на повторные исследования пробы воды.

В Херсонской области отклонения от стандарта за отчетный период обнаружено в пробах морской воды с пляжа г.Геническа. Рекомендуется установить щиты о запрете купания, взятые на повторные исследования пробы воды.

В Киеве отклонения от стандарта за отчетный период обнаружено в пробах из пляжей "Золотой", "Центральный", "Предместная слободка", "Детский", "Молодежный", "Венеция", "Радуга", "Галерный", "Водоворот", "Троещина", "Тельбин", "Радуга", "Вербный", "Пуща-Водица". Рекомендуется установить щиты о запрете купания, взятые на повторные исследования пробы.

Ранее сообщалось, что медики назвали самые опасные для купания пляжи Украины этим летом.

Также мы информировали, что за 11 дней августа на водоемах Украины погибли 77 человек.