Онлайн-платформа для аренды жилья Airbnb ввела запрет на так называемое жилье для вечеринок - дома, которые специально снимают для проведения мероприятий с большим числом присутствующих. Мера направлена на борьбу с пандемией коронавируса.

Об этом сообщается в блоге компании.

Теперь с помощью платформы нельзя будет арендовать не только данный формат жилья, но и любую недвижимость, вмещающую больше 16 человек. Есть и дополнительные меры предосторожности: например гостей, которые младше 25 лет, не заселят без положительных отзывов от собственников.

"Введение полного запрета на вечеринки и мероприятия соответствует интересам общественного здравоохранения", - говорится в обращении компании.

По мнению Airbnb, некоторые как будто бы перенесли свое поведение в барах и клубах домой, что негативно отражается на заболеваемости.

Ранее мы писали, что Airbnb ранее прекращал сдавать дома в аренду из-за бойни на Хэллоуин, в которой погибли 5 человек.

Также мы рассказывали, что в ВОЗ надеются, что пандемия коронавируса продлится меньше, чем "испанка".