В России сообщили о сроках запуска в серию пистолетов, которые заменят легендарный "Макаров"
Российский концерн "Калашников", на днях показавший новый автомат под патроны калибра НАТО, сообщил о скором запуске в серийное производство пистолета Лебедева ПЛК-15. Оружие сможет успешно заменить пистолет Макарова.
Об этом пишет издание "Политэксперт" со ссылкой на слова генерального директора концерна Дмитрия Тарасова.
Государственные испытания нового компактного оружия уже завершились. В ноябре этого года пистолет уходит в серийное производство, и в скором времени силовые ведомства, включая Росгвардию с МВД, обновят им арсенал.
Известно, что ПЛК разрабатывался под патроны калибра 9х19 миллиметров Парабеллум. Длина оружия составляет 220 миллиметров, ширина – 28 миллиметров, высота – 136 миллиметров. Эти значения обеспечивают пистолету лучшие показатели по компактности в своем классе.
Ранее "Страна" рассказывала, что "Калашников" презентовал smart-ружье, которое синхронизируется с гаджетами.
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