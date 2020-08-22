Российский концерн "Калашников", на днях показавший новый автомат под патроны калибра НАТО, сообщил о скором запуске в серийное производство пистолета Лебедева ПЛК-15. Оружие сможет успешно заменить пистолет Макарова.

Об этом пишет издание "Политэксперт" со ссылкой на слова генерального директора концерна Дмитрия Тарасова.

Государственные испытания нового компактного оружия уже завершились. В ноябре этого года пистолет уходит в серийное производство, и в скором времени силовые ведомства, включая Росгвардию с МВД, обновят им арсенал.

Известно, что ПЛК разрабатывался под патроны калибра 9х19 миллиметров Парабеллум. Длина оружия составляет 220 миллиметров, ширина – 28 миллиметров, высота – 136 миллиметров. Эти значения обеспечивают пистолету лучшие показатели по компактности в своем классе.

Ранее "Страна" рассказывала, что "Калашников" презентовал smart-ружье, которое синхронизируется с гаджетами.

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