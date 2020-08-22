В Минстерстве здравоохранения объяснили, как прекратить самоизоляцию в случае получения отрицательных результатов ПЦР-теста тем, кто пользуется приложением "Действуй дома".

Алгоритм действий привел в Фейсбук Центр общественного здоровья.

Алгоритм прекращения самоизоляции следующий:

сделать ПЦР-тест в верифицированной лаборатории;

в случае отрицательного результата ПЦР-тестирования лаборатория самостоятельно заполняет форму на электронной платформе (при этом номер телефона должен соответствовать тому, к которому привязано приложение "Действуй дома", все поля формы должны быть заполнены)"

подождать, пока данные электронной платформы автоматически синхронизируются с приложением "Действуй дома" - это происходит каждый час, без выходных;

ожидать, когда о сервис "Действуй дома" пришлет сообщение о возможности прекращения самоизоляции.

По вопросам ввода или редактирования данных в ЦОЗ посоветовали обращаться в лабораторию, выполнившую тест. А по вопросам работы мобильного приложения "Действуй дома" - в Министерство цифровой трансформации, которое является администратором этого приложения.

Ранее "Страна" рассказывала, что из-за некорректной работы приложения "Действуй дома" украинцы получают гигантские штрафы.

Мы также объясняли, как в идеале должно работать приложение "Действуй дома".