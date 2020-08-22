В лесах Ровенской области четверо суток искали пенсионерку, которая пошла по ягоды. Видео
В Ровенской области отыскали пенсионерку, которая пошла за ягодами и потерялась в лесу.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
"Невероятная история со счастливым концом. Четверо суток больше сотни людей искали в лесу в Ровенской области 78-летнюю пенсионерку. Галина пошла за ягодами и заблудилась, хотя знала лес и ориентировалась даже ночью", - говорится в сюжете.
Старушку искали больше сотни людей, в том числе и местные жители, пограничники и спасатели, в лесу четверо суток. Чудом заметили ее возле канавы в пяти киломатрах от села.
Ранее "Страна" информировала, как в харьковской многоэтажке пенсионерка бьет молотком камеры наблюдения, чтобы за ней не следила ФСБ.
Также мы писали, что пенсионеры старше 80 лет будут получать ежемесячную надбавку.
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