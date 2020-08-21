Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине есть дефицит бюджета около 300 миллиардов гривен. Но такой дисбаланс с доходной часть нельзя назвать дырой - ведь это умеренная цифра.

Данные о дефиците глава Кабмина привел в интервью журналистам "Укринформа".

В начале беседы Шмыгаль рассказал, в каком финансовом состоянии государство вошло в третий квартал.

"В этом году ситуация сложная и связана с коронавирусом и экономическим кризисом. Но никакой дыры в бюджете нет. Есть плановый дефицит бюджета в размере 7,5% ВВП. Эта сумма согласована с нашими международными партнерами и кредиторами. Она относительно небольшая, если сравнивать с отдельными европейскими странами, где дефицит бюджета достигает даже 10-14%. Наш уровень бюджетного дефицита действительно приближается к 300 млрд гривен, но цифра умеренная для Украины и абсолютно посильная для бюджета. На сегодняшний день нет кассового разрыва. И мы четко понимаем источники покрытия такого дефицита", - уверенно заявил премьер.

Он отметил, что преодолевать дефицит, управляя бюджетом в ручном режиме, власти не будут.

"Управлять этим процессом в ручном режиме невозможно. Бюджет был утвержден парламентом, в него внесены все необходимые изменения еще во II квартале. Соответственно, страна живет согласно утвержденной смете. Мы стабильно идем в бюджетном графике, определенном законом", - сказал чиновник.

Что касается источников покрытия бюджета, то он назвал налоговые поступления, дивиденды государственных предприятий и ссуды на внутреннем и внешнем финансовых рынках.

"У нас нет сегодня долговых угроз и просрочек. Украина вовремя и по графику выполняет все свои обязательства перед кредиторами, несмотря на всю сложность экономической ситуации в мире и стране. Поэтому с поиском средств проблем не будет", - оптимистично заверил премьер.

Рассуждения о бюджете смотрите в самом начале беседы

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