Модель журнала Playboy смастерила бикини из защитных масок и снялась в нем в знак окончания пандемии коронавируса. Об этом сообщает Daily Star.

Так, 27-летняя Ясмин Сантос разместила в Instagram фотографию, на которой она позирует в полный рост на фоне голубой двери. Из геолокации в публикации следует, что она отдыхает на греческом курортном острове Миконос.

На снимке манекенщица одета в самодельный купальник из синих медицинский масок. "Когда все это закончится, у нас останутся маски. Так почему бы не найти им новое применение?", - написала модель.

Сантос также рассказала, что, когда пришла в таком виде на пляж, люди смотрели на нее с недоверием, однако вскоре они привыкли к ее "бикини".

По словам девушки, некоторые отдыхающие даже поинтересовались, где она купила такой костюм, решив, что он настоящий.

"Сделать его очень просто: затяните две защитные маски на груди в зависимости от ее размера", - пояснила модель.

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