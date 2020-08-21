Трамп заявил, что в случае победы Байдена на выборах Китай овладеет США
Президент США Дональд Трамп предрек власть Китая над США в случае победы кандидата от демократической партии Джозефа Байдена на выборах президента страны, которые пройдут в ноябре текущего года.
Таким мнением Трамп поделился в ходе выступления перед участниками американской неправительственной организации консервативной направленности Совет за национальную политику, сообщает ТАСС.
"Китай будет владеть нашей страной, если его изберут. Они будут владеть нашей страной. И мы не позволим этому случиться", - заявил Трамп.
"Вы видели отчеты разведки. Китай очень хочет, чтобы Джо Байден победил", - заявил американский лидер.
"Было бы очень оскорбительно, если бы они хотели, чтобы победил я", заключил Трамп.
Эту фраза присутствующие встретили хохотом и новым взрывом аплодисментов. Глава американского государства пообещал, что он и его команда сделают все возможное для независимости промышленности США от поставок из КНР, особенно в сфере безопасности.
Ранее Трамп предсказал США Апокалипсис, если победит Байден.
Также мы писали о том, что экс-советник Трампа Стив Бэннон арестован по подозрению в отмывании денег, собранных на стену с Мексикой.