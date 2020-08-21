Президент США Дональд Трамп предрек власть Китая над США в случае победы кандидата от демократической партии Джозефа Байдена на выборах президента страны, которые пройдут в ноябре текущего года.

Таким мнением Трамп поделился в ходе выступления перед участниками американской неправительственной организации консервативной направленности Совет за национальную политику, сообщает ТАСС.

"Китай будет владеть нашей страной, если его изберут. Они будут владеть нашей страной. И мы не позволим этому случиться", - заявил Трамп.

"Вы видели отчеты разведки. Китай очень хочет, чтобы Джо Байден победил", - заявил американский лидер.

"Было бы очень оскорбительно, если бы они хотели, чтобы победил я", заключил Трамп.

Эту фраза присутствующие встретили хохотом и новым взрывом аплодисментов. Глава американского государства пообещал, что он и его команда сделают все возможное для независимости промышленности США от поставок из КНР, особенно в сфере безопасности.

Ранее Трамп предсказал США Апокалипсис, если победит Байден.

Также мы писали о том, что экс-советник Трампа Стив Бэннон арестован по подозрению в отмывании денег, собранных на стену с Мексикой.