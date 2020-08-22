Украинская актриса театра и кино, телеведущая и автор книг Снежана Егорова описала, какой образ героя сейчас создается в нашей стране. По ее мнению, героев лепят из "ограниченных селян".

Свое видение Егорова изложила в программе "Прямо_talk", построенной в виде монолога.

Как отметила ведущая, в постмайданное время стали пропагандироваться сомнительные с ее точки зрения образы.

"Что касается меседжа - Украина как таковая, какой он, образ нашего украинского современного героя, антигероя. Ну, все, что предлагается в последнее постмайданное время, например, меня абсолютно не устраивает. Мне не нравятся эти герои. Эти рагули, которые повылазили непонятно откуда. Селюки, які розмовляють на суржику і готові своє життя покласти... Своє життя яке? Життя, яке нічого з себе не виявляє? То есть люди, которые никогда ничему не учились, не вкладывались, не стремились ни к чему - они просто готовы пожертвовать своей жизнью. Да, это - подвиг, возможно. А может быть, это высокая суицидальная готовность, когда человек не видит перспективы в своей будущей жизни и эта жизнь для него не представляет ценности? Он хочет ею распорядиться хоть как-то - как наркоманы, которые готовы за дозу жизнь отдать", - сказала Снежана.

Она добавила, что украинцев приучают к позиции жертвы, к тому, что мы должны отдавать свою жизнь.

"А я не хочу отдавать свою жизнь, особенно жизнь моих детей. Я хочу распорядиться этой жизнью с толком, с чувством, с расстановкой, принести пользу моим детям, моей стране, возможно, миру", - объяснила ведущая.

Смотрите отрывок о героях с 22:28

Ранее "Страна" писала о скандале с увольнением Егоровой с телеканала "Прямой", редакторы которого устроили опрос зрителей: кого спасти и не дать убить врагу - Антина Мухарского или Снежану.

Также мы сообщали, что после увольнения ведущая написала открытое письмо Петру Порошенко о телевизионном киллерстве.