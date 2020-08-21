Медицинское свидетельство о рождении является одним из обязательных документов, необходимых для проведения государственной регистрации рождения ребенка. Медицинское свидетельство по форме 103/о выдается в роддоме после рождения ребенка.

Оригинал этого документа необходим для получения услуги еМалятко.

Но уже осенью на замену медицинскому свидетельству о рождении должно прийти электронное медицинское заключение, сообщает Минюст.

Благодаря ему родители смогут самостоятельно получить комплексную услугу еМалятко на портале diia.gov.ua.

Как это будет работать:

- Врач создает электронное медицинское заключение, номер которого родители получают смс-сообщением.

- Родители вносят информацию о номере медицинского заключения относительно рождения своего малыша на Едином портале государственных услуг "Дія" и самостоятельно получают все услуги еМалятко.

- Данные на регистрацию рождения поступают в ГРАГС. Медицинское заключение - в систему ГРАГС по электронному запросу.

- ГРАГС регистрирует рождение малыша, а родители получают свидетельство и другие необходимые услуги.

Если ребенок родился вне медицинского заведения Украины, родителям, принимая во внимание отсутствие медицинского свидетельства по форме 103/о, нужно обратиться в отдел ГРАГС со следующими документами, подтверждающими рождение:

- медицинская справка и заключение о подтверждении факта рождения ребенка вне заведения здравоохранения - если ребенок родился не в роддоме;

- акт, составленный капитаном судна, командиром, начальником поезда и т. п. при участии двух свидетелей и врача или фельдшера (если они были на транспортном средстве), - если ребенок родился в транспортном средстве;

- медицинский документ другого государства, подтверждающий факт рождения ребенка, должным образом легализированный - если ребенок родился за границей.

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