Вечером в пятницу, 21 августа, в Омске все было готово к переправке оппозиционера Алексея Навального на лечение в Берлин. Однако по просьбе немецкой медицинской бригады вылет самолета будет задержан до утра.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на омское министерство здравоохранения.

В последний рабочий день недели врачи рассказали прессе, что мозг Навального находится в стабильном состоянии, угрозы его жизни нет. Поэтому международный консилиум медиков, состоящий из немецких и российских специалистов, дал добро на перевозку политика в ФРГ.

Врачи больницы скорой медицинской помощи №1, где лежит Навальный, были готовы начать транспортировку пациента в аэропорт. Но по просьбе немецкой медицинской бригады вылет задержали до утра 22 августа. Это объясняется требованиями профсоюза авиаперевозчиков ФРГ, которые регламентируют условия работы летного состава.

Согласно правилам профсоюза, перед длительным перелетом пилотам нужен отдых, а они 21 числа только прибыли в Омск.

Как писала "Страна", жена Навального взяла ответственность за возможное ухудшение состояния мужа при перелете в ФРГ.

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