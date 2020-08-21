После разрешения международного консилиума врачей на транспортировку Алексея Навального из Омска в Берлин на лечение жена оппозиционера Юлия подписала заявление с просьбой о перевозке. В документе она отметила, что предупреждена о вероятности ухудшения состояния супруга при перелете.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав Омской области.

"Юлия Борисовна Навальная подписала заявление с просьбой о транспортировке супруга, в котором указала, что предупреждена о вероятности ухудшения его состояния при перелете. Представитель немецкой медицинской бригады подписал документ об ответственности за жизнь пациента после доставки его на борт", - отметили в ведомстве.

Ранее омские медики заявили, что дали разрешение на транспортировку Навального в немецкую клинику по просьбе его родни.

Как писала "Страна", у оппозиционера выявили нарушение обмен веществ.

Между тем версия о его отравлении пока не подтверждается. В смывах с рук политика нашли лишь компонент бытового пластика.



