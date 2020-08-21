Журналистов русской службы "Радио Свобода" Юлию Вишневецкую и Андрея Киселева, задержанных 21 августа у Минского тракторного завода, депортируют из Беларуси.

Об этом сообщает белорусское бюро "Радио Свобода".

Представителей издания, финансируемого Конгрессом США, выпустили из Партизанского районного управления внутренних дел, куда их доставили сразу после задержания у проходной завода.

Как рассказала белорусской редакции Вишневецкая, после выхода из РУВД ее и коллегу на машине российского посольства повезли за вещами. После этого обоих доставят в Смоленск.

Журналистам запретили въезжать в Беларусь в течение пяти лет.

Как писала "Страна", 7 августа, еще до президентских выборов, в Беларуси задержали трех корреспондентов телеканала "Настоящее время", включая двух граждан Украины Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка.

На следующий день украинцев тоже депортировали домой.