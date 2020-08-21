В аварии, которая произошла в пятницу, 21 августа под Киевом, погиб 33-летний патрульный, у него осталась маленькая дочь.

Об этом информирует пресс-служба правоохранителей.

"Нашу большую полицейскую семью поразило внезапное горе - сегодня в ДТП погиб патрульный управления патрульной полиции в городе Киеве капитан полиции Иван Подольский. Иван вступил в ряды патрульной полиции в 2015 году, до этого работал участковым, с честью и достоинством верно служил украинскому народу", - говорится в сообщении.

Полицейскому на момент гибели было 33 года, без отца осталась маленькая дочь.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким Ивана. Скорбим вместе с вами. Невероятно тяжело терять коллег и верных друзей. Тех, кто бок о бок с тобой искренне и преданно служит украинскому народу. Светлая память тебе, Иван...", - добавили в полиции.

Напомним, авария, произошла по вине водителя Isuzu возле села Мила в Киевской области. В результате происшествия образовалась 13-километровая пробка.

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