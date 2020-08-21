Российский концерн "Калашников", на днях показавший новый автомат под патрон калибра НАТО, представил еще одну разработку - смарт-ружье МР-155 Ultima под калибр 12 мм.

Оно имеет возможность синхронизации с гаджетами, оснащено fhd-камерой, цифровым экраном и коллиматорным прицелом.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора группы компаний "Калашников" Дмитрия Тарасова.

По словам Тарасова, смарт-ружье - это, скорее, дань индустрии развлечений.

"Я думаю, что это первый продукт в этом направлении, и мы будем его развивать. Кто знает, может, эта линейка покажет, что такое современная охота по-русски. Производить Ultima мы будем на Ижевском механическом заводе", - отметил Тарасов, добавив, что в сентябре под изделие откроются новые производственные мощности.

Новейшее смарт-ружье МР-155 Ultima должно поступить на полки магазинов в начале 2021 года. МР-155 Ultima, созданное на базе гладкоствольного ружья МР-155. будет стоить около 100 тысяч рублей (оокло 37 тысяч гривен).

Ранее "Страна" публиковала фото нового легкого пулемета от концерна "Калашников".

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