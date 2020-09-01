Сегодня 1 сентября - первый день осени! Осень издавна считается самым любимым временем года для творческих людей: писателей, художников, музыкантов, которые воспевают ее красоту в своих произведениях.
Осень радует нас теплыми тонами в природе, удивительным запахом опавших листьев и костров, щедрым урожаем. Осенью мы согреваемся вкусным чаем, влюбляемся и любим, мечтаем и осуществляем свои планы в жизнь.
Благодаря климату, в Украине самая восхитительная осень. У нас есть возможность наслаждаться бабьим летом, гулять по парку под зонтиком даже когда идет дождь - спокойный и тихий.
Осенью дети идут в школы. Особенно трогательный этот момент для первоклассников и выпускников, а также их родителей. Начинаются занятия и у учащихся вузов, которые делают важные шаги уже во взрослой жизни.
Редакция "Страны" желает читателям хорошей и плодотворной осени, без потрясений, простуд и второй волны коронавируса. Наслаждайтесь каждым днем, а обо всем самом важном мы продолжим рассказывать вам на нашем сайте.
По случаю первого дня осени мы публикуем красочные картинки и гифки, которые можно отправить своим друзьям и близким, чтобы поздравить их с 1 сентября. Дополнительно мы сделали подборку стихотворений про осень, в том числе авторства классиков.
С первым днем осени!
Осень — хорошее время, если вы не ботаник,
если ботвинник паркета ищет ничью ботинок:
у тротуара явно ее оттенок,
а дальше — деревья как руки, оставшиеся от денег.
В небе без птиц легко угадать победу
собственных слов типа «прости», «не буду»,
точно считавшееся чувством вины и модой
на темно-серое стало в конце погодой.
Все станет лучше, когда мелкий дождь зарядит,
потому что больше уже ничего не будет,
и еще позавидуют многие, сил избытком
пьяные, воспоминаньям и бывшим душевным пыткам.
Остановись, мгновенье, когда замирает рыба
в озерах, когда достает природа из гардероба
со вздохом мятую вещь и обводит оком
место, побитое молью, со штопкой окон.
Иосиф Александрович Бродский
Вот осень настала
И листья кружат.
И горестно стало,
И плачет душа.
Но это погода —
Не боле того.
Счастливого года
И меньше забот.
Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора —
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера…
Пустеет воздух, птиц не слышно боле,
Но далеко еще до первых зимних бурь
И льется чистая и теплая лазурь
На отдыхающее поле…
Федор Иванович Тютчев
Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.
Александр Сергеевич Пушкин
Вот и первый день осенний,
Завершилась летняя пора.
Не печалься. Без сомнений,
Осень будет теплоты полна.
Даже если дождики и грозы
Будут планы разрушать.
На душе цветут пусть розы,
Не пришлось чтобы скучать.
Будет осень пусть ваша чудесной,
Полной радостей, полной добра,
Удивительной и интересной,
Ведь прекрасная осень пора!
Поспевает брусника,
Стали дни холоднее,
И от птичьего крика
В сердце стало грустнее.
Стаи птиц улетают
Прочь, за синее море.
Все деревья блистают
В разноцветном уборе.
Солнце реже смеется,
Нет в цветах благовонья.
Скоро Осень проснется
И заплачет спросонья.
Константин Дмитриевич Бальмонт
Пусть осень подарит тепло,
Уют в ваш дом принесет.
Чтоб правило в нем лишь добро,
Подальше ненастья унесет.
Чтоб щедрой была она
И стала особой для вас.
Чтоб дружба не была скверна,
Лишь оберегала нас.
Осень наступила,
Высохли цветы,
И глядят уныло
Голые кусты.
Вянет и желтеет
Травка на лугах,
Только зеленеет
Озимь на полях.
Туча небо кроет,
Солнце не блестит,
Ветер в поле воет,
Дождик моросит..
Зашумели воды
Быстрого ручья,
Птички улетели
В теплые края.
Алексей Николаевич Плещеев