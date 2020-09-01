Сегодня 1 сентября - первый день осени! Осень издавна считается самым любимым временем года для творческих людей: писателей, художников, музыкантов, которые воспевают ее красоту в своих произведениях.

Осень радует нас теплыми тонами в природе, удивительным запахом опавших листьев и костров, щедрым урожаем. Осенью мы согреваемся вкусным чаем, влюбляемся и любим, мечтаем и осуществляем свои планы в жизнь.

Благодаря климату, в Украине самая восхитительная осень. У нас есть возможность наслаждаться бабьим летом, гулять по парку под зонтиком даже когда идет дождь - спокойный и тихий.

Осенью дети идут в школы. Особенно трогательный этот момент для первоклассников и выпускников, а также их родителей. Начинаются занятия и у учащихся вузов, которые делают важные шаги уже во взрослой жизни.

Редакция "Страны" желает читателям хорошей и плодотворной осени, без потрясений, простуд и второй волны коронавируса. Наслаждайтесь каждым днем, а обо всем самом важном мы продолжим рассказывать вам на нашем сайте.

По случаю первого дня осени мы публикуем красочные картинки и гифки, которые можно отправить своим друзьям и близким, чтобы поздравить их с 1 сентября. Дополнительно мы сделали подборку стихотворений про осень, в том числе авторства классиков.

С первым днем осени!

Осень — хорошее время, если вы не ботаник,

если ботвинник паркета ищет ничью ботинок:

у тротуара явно ее оттенок,

а дальше — деревья как руки, оставшиеся от денег.

В небе без птиц легко угадать победу

собственных слов типа «прости», «не буду»,

точно считавшееся чувством вины и модой

на темно-серое стало в конце погодой.

Все станет лучше, когда мелкий дождь зарядит,

потому что больше уже ничего не будет,

и еще позавидуют многие, сил избытком

пьяные, воспоминаньям и бывшим душевным пыткам.

Остановись, мгновенье, когда замирает рыба

в озерах, когда достает природа из гардероба

со вздохом мятую вещь и обводит оком

место, побитое молью, со штопкой окон.

Иосиф Александрович Бродский

Вот осень настала

И листья кружат.

И горестно стало,

И плачет душа.

Но это погода —

Не боле того.

Счастливого года

И меньше забот.

Есть в осени первоначальной

Короткая, но дивная пора —

Весь день стоит как бы хрустальный,

И лучезарны вечера…

Пустеет воздух, птиц не слышно боле,

Но далеко еще до первых зимних бурь

И льется чистая и теплая лазурь

На отдыхающее поле…

Федор Иванович Тютчев

Унылая пора! Очей очарованье!

Приятна мне твоя прощальная краса —

Люблю я пышное природы увяданье,

В багрец и в золото одетые леса,

В их сенях ветра шум и свежее дыханье,

И мглой волнистою покрыты небеса,

И редкий солнца луч, и первые морозы,

И отдаленные седой зимы угрозы.

Александр Сергеевич Пушкин

Вот и первый день осенний,

Завершилась летняя пора.

Не печалься. Без сомнений,

Осень будет теплоты полна.

Даже если дождики и грозы

Будут планы разрушать.

На душе цветут пусть розы,

Не пришлось чтобы скучать.

Будет осень пусть ваша чудесной,

Полной радостей, полной добра,

Удивительной и интересной,

Ведь прекрасная осень пора!

Поспевает брусника,

Стали дни холоднее,

И от птичьего крика

В сердце стало грустнее.

Стаи птиц улетают

Прочь, за синее море.

Все деревья блистают

В разноцветном уборе.

Солнце реже смеется,

Нет в цветах благовонья.

Скоро Осень проснется

И заплачет спросонья.

Константин Дмитриевич Бальмонт

Пусть осень подарит тепло,

Уют в ваш дом принесет.

Чтоб правило в нем лишь добро,

Подальше ненастья унесет.

Чтоб щедрой была она

И стала особой для вас.

Чтоб дружба не была скверна,

Лишь оберегала нас.

Осень наступила,

Высохли цветы,

И глядят уныло

Голые кусты.

Вянет и желтеет

Травка на лугах,

Только зеленеет

Озимь на полях.

Туча небо кроет,

Солнце не блестит,

Ветер в поле воет,

Дождик моросит..

Зашумели воды

Быстрого ручья,

Птички улетели

В теплые края.

Алексей Николаевич Плещеев