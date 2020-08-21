В пятницу, 21 августа, возле села Мила в Киевской области произошла смертельная ДТП. Легковой автомобиль создал аварийную ситуацию, в результате чего Volkswagen под управлением патрульного выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Полицейский погиб.

Об этом информирует пресс-служба правоохранителей.

Так, на данный момент на месте происшествия находятся правоохранители с автоматическим оружием, проводятся оперативно-следственные действия. Часть транспортного потока пропускают по встречной полосе.

Судя по данным сервиса Google.Карты из-за ДТП от села Мила до станции метро Житомирская образовалась большая пробка, протяженностью 13 километров.

Напомним, что недавно в Киеве водитель маршрутки по неизвестным причинам не справился с управлением, выехал за пределы Т-образного перекрестка и влетел в МАФ на тротуаре.

Ранее мы писали, что в Голосеевском районе столицы автомобиль насмерть сбил лося, которого ранее неоднократно видели гуляющим по зеленой зоне.