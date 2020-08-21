В Минске, где в пятницу продолжились акции протестов в формате живой цепи, задержаны два журналиста русской службы американского "Радио Свобода".

Об этом сообщает белорусский портал tut.by в онлайн-хронике дня.

По информации портала, журналистов задержали у проходной Тракторного завода, где они снимали, как волонтеры раздавали листовки работникам предприятия. После задержания представителей финансируемого Конгрессом США издания отвезли в Партизанское районное управление внутренних дел.

В свою очередь, белорусское бюро "Радио Свободы" уточнило имена задержанных журналистов: это Юлия Вишневецкая и Андрей Киселев.

"Их остановили для проверки документов. Уже несколько часов они находятся в Партизанском РУВД", - отметили в редакции.

Там также добавили, что перед отъездом Вишневецкой и Киселева в Минск редакция запрашивала у министерстве иностранных дел Беларуси официальное разрешение на их аккредитацию для работы на территории республики.

Ранее в Беларуси задерживали корреспондентов телеканала "Настоящее время", включая граждан Украины Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка.

На следующий день Ромалийскую и Гребенюка депортировали домой.