Ryanair объявил о запуске двух новых рейсов из Украины в Германию
Крупнейший лоукостер Европы Ryanair анонсировал два новых рейса - из Киева в Кельн и из Одессы в Дюссельдорф.
Об этом в пятницу, 21 августа, информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу дублинской авиакомпании.
Сообщается, что оба рейса будут выполняться дважды в неделю в рамках расписания Ryanair Ukraine Winter 2020, которое компания продолжает расширять.
Так, рейсы будут выполняться по следующему расписанию:
- Киев - Кельн (с 26 октября по понедельникам и пятницам в обоих направлениях)
- Одесса - Дюссельдорф (с 6 ноября по понедельникам и пятницам в обоих направлениях)
Напомним, ранее авиаперевозчик анонсировал планы по запуску пятого по счету маршрута из аэропорта "Борисполь" в Киеве в Италию. Это может произойти уже следующим летом.
Также мы сообщали, что авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" объявила об очередной отмене ряда рейсов в страны Европейского Союза из-за продолжающегося запрета на свободное пересечение Шенгенской зоны в связи с пандемией коронавируса.