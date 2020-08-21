Крупнейший лоукостер Европы Ryanair анонсировал два новых рейса - из Киева в Кельн и из Одессы в Дюссельдорф.

Об этом в пятницу, 21 августа, информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу дублинской авиакомпании.

Сообщается, что оба рейса будут выполняться дважды в неделю в рамках расписания Ryanair Ukraine Winter 2020, которое компания продолжает расширять.

Так, рейсы будут выполняться по следующему расписанию:

Киев - Кельн (с 26 октября по понедельникам и пятницам в обоих направлениях)

(с 26 октября по понедельникам и пятницам в обоих направлениях) Одесса - Дюссельдорф (с 6 ноября по понедельникам и пятницам в обоих направлениях)

Напомним, ранее авиаперевозчик анонсировал планы по запуску пятого по счету маршрута из аэропорта "Борисполь" в Киеве в Италию. Это может произойти уже следующим летом.

Также мы сообщали, что авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" объявила об очередной отмене ряда рейсов в страны Европейского Союза из-за продолжающегося запрета на свободное пересечение Шенгенской зоны в связи с пандемией коронавируса.