Казак, который разрубил огурец на ладони у президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в Запорожье, будет баллотироваться в местный городской совет.

Об этом в пятницу, 21 августа, сообщила советник председателя Запорожской областной государственной администрации по вопросам реализации гендерной политики в области Татьяна Ковылина в своем Facebook.

"В нашей команде "Справжніх Дій" появился настоящий казак, кандидат в депутаты городского совета Андрей Лозовой, который разрубил пополам огурец президенту Зеленскому", - написала она.

Сообщается, что в мэры Запорожья от партии "Справжні дії" будет выдвигаться сама Ковылина.

Ранее мы публиковали видео опасного трюка, который мог лишить Зеленского руки.

Ранее мы писали, что президент Украины в ходе поездки в Запорожье встретился с лидером группы "Ляпис-98" Сергеем Михалком.