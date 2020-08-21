Украинская возлюбленная голливудского актера Жана-Клода Ван Дамма Алена Каверина, которая сейчас находится с ним в Киеве, раскритиковала столицу. По ее мнению, город красивый, но неухоженный для своего статуса.

Пост о Киеве она разместила в своем Инстаграме, сопроводив его своими фото на фоне дырявого дорожного покрытия, ямы на котором тщательно зафотошоплены.

"Хороший город Киев, но не мой совершенно. Жить не хотела бы здесь, не моя энергетика. Город красивый, конечно, но запущенный. Дороги - отдельная тема. Даже в Кривбассе дороги лучше. Интересно, мы застанем момент процветания столицы и Украины в целом? Настанет ли момент, когда бюджет страны будет тратиться на нужды страны и народа?" - задала риторический вопрос 25-летняя женщина.

Затем она добавила, что из разных стран ее все-таки неизменно тянет домой.

"Кто бы что ни говорил, а у нас самые красивые, человечные, добрые, талантливые, работящие люди и самая вкусная еда. Но каждый раз возвращаясь, понимаю, что ничего не изменилось в лучшую сторону, а наоборот. Просто мысли вслух, пока фотошопила дырку на дороге", - пошутила Алена.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alena Kaverina (@alenak705) 17 Авг 2020 в 5:29 PDT

Ранее "Страна" писала, что Ван Дамм снимается в Киеве в боевике компании Netflix о политических интригах.

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