К середине сентября общее количество ПЦР-тестов на коронавирус должно составить 30 000 в сутки (сейчас их делают 20 тысяч).

Такую задачу поставил министр здравоохранения Максим Степанов во время селекторного совещания перед руководителями структурных подразделений здравоохранения ОГА, областных лабораторных центров и начальниками региональных штабов по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с распространением COVID-19.

Об этом сообщается в Фейсбук Минздрава.

"У нас есть задача до 15 сентября выйти на уровень 30 000 проведенных ПЦР-тестов в сутки. Сегодня лабораторные мощности позволяют нам это сделать", - отметил глава МОЗ.

По его словам, к 19 августа лаборатории всех форм собственности провели 1 356 698 тестирований методом ПЦР и 860 388 ИФА-тестов. Сейчас лидерами по проведению лабораторных исследований являются Киев, Львовская и Одесская области. Наименьшее количество исследований проведено в Луганской (11 035), Николаевской (17 494) и Полтавской (21 924) областях.

Во время совещания министр также сказал, что в каждом регионе должны быть срочно исправлены недостатки в работе горячих линий. Их сотрудники должны оперативно отвечать на вопросы граждан и давать четкие рекомендации по дальнейшим действиям в случае возникновения симптомов коронавирусной болезни.

Ранее "Страна" приводила свежую статистику заражений коронавирусом по Украине.

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