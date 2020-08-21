В Ярославле в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв газа, обрушились три этажа. После взрыва в многоэтажке начался пожар. Погиб по меньшей мере один человек.

Об этом в пятницу, 21 августа, информирует РИА Новости со ссылкой на данные МЧС России.

"В 19:29 поступило сообщение о происшествии по адресу Ярославль, улица Батова, дом 5. По прибытию на место установлено, что в жилом 10-этажном многоквартирном доме произошло обрушение с 5 по 3 этаж. Проводится эвакуация жильцов дома", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, в доме произошел взрыв газовоздушной смеси. Погиб по меньшей мере один житель, под завалами остаются люди. По данным спасателей, пострадали как минимум 3 человека.

Также известно, что после взрыва начался сильный пожар, горели квартиры сразу на двух пострадавших этажах.

Напомним, недавно в поселке Эсхар неподалеку от Харькова прогремел взрыв в жилом доме, один человек был госпитализирован.

Ранее мы писали, что 21 июня в Киеве в десятиэтажном жилом доме на улице Соломии Крушельницкой произошел взрыв. В результате взрыва без жилья остались 125 жителей столицы, погибли 5 человек.