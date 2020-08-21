Вскоре после новости о создании российским концерном "Калашников" экспериментального автомата АК-19 появилась информация о разработке предприятием ручного пулемета РПЛ-20. В интернете уже появились фото оружия.

Об этом сообщает издание "Политэксперт".

РПЛ-20 будут производить по заказу российского Минобороны на базе РПК-16. Последний, разработанный "Калашниковым" в инициативном порядке, на испытаниях вызвал у военных некоторые замечания. Их учли при создании нового оружия.

Внешне РПЛ-20 значительно отличается от РПК-16: изменилась форма газоотводной трубки, прицельное приспособление стало выше, а ствол - длиннее. У оружия другие приклад и пистолетная рукоять. Наконец, появился матерчатый магазин.

По мнению экспертов, новое оружие должно обладать огневым поражением, более эффективным прицелом и широкими возможностями в плане применения в разных климатических условиях.

Военные обозреватели также предполагают, что новинку приспособят на боевую машину, чтобы можно было атаковать вертолеты и БПЛА. Либо РПЛ-20 могут сделать более компактным для спецназа ГРУ.

Официальные характеристики нового пулемета пока не разглашаются. Оружие будет представлено на форуме "Армия-2020". который пройдет 23-29 августа в подмосковном парке "Патриот".

Ранее "Страна" публиковала видео испытаний нового украинского оружия против беспилотников.

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