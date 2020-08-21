Группа депутатов Верховной Рады зарегистрировала законопроект об объявлении конкурса на лучший эскиз большого государственного герба Украины. Инициативу нардепы рассмотрят на внеочередном заседании, которое состоится во вторник, 25 августа.

Текст законопроекта №3994 опубликован на сайте парламента.

Так, в числе нардепов, зарегистрировавших законопроект, числятся спикер Рады Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук. Документ предполагает поручение Кабмину задачи организовать проведение конкурса на лучший эскиз большого герба, до 1 октября создать оргкомитет, разработать и утвердить соответствующие положения, а также решить вопрос о финансировании и материально-техническом обеспечении его организации и проведения.

Ожидается, что до 1 ноября состоится общественное обсуждение эскиза государственного символа, а до 1 декабря будет определен победитель и поданы на рассмотрение парламента предложения по итогам конкурса.

Стоит отметить, что на данный момент утвержден лишь малый герб страны (трезубец). С 1996 года правительство проводило конкурс на лучший эскиз большого государственного герба и лучший текст гимна.

Летом 2000 года правительство утвердило проект большого государственного герба Украины и текст государственного гимна Украины.

Проект герба Украины представляет собой изображение на синем щите золотистого знака княжества Владимира Великого (малый государственный герб Украины - трезубец).

По бокам щита изображены щитодержатели, справа - казак с мушкетом (герб Войска Запорожского), слева - коронованный лев (герб Галицко-Волынского государства).

Над щитом - княжеский венец, а под щитом - переплетенные с гроздью красной калины золотые колосья пшеницы и сине-желтая лента. Тем не менее, проект большого герба так и не был утвержден.

Согласно ст. 20 Конституции Украины (принята в 1996 г.) "главным элементом большого государственного герба Украины является знак княжеской державы Владимира Великого (малый государственный герб Украины). Большой государственный герб устанавливается с учетом малого государственного герба Украины и герба Войска Запорожского законом, который принимается не менее чем двумя третями от конституционного состава Верховной Рады Украины".

Напомним, на заседании 25 августа Рада рассмотрит вопросы, связанные с бюджетом Украины на текущий год, а также ратификации международных документов.

Также мы рассказывали о том, как в Киеве был установлен 90-метровый флагшток с кривым малым гербом.