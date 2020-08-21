В Омске началась подготовка перевозки оппозиционера Алексея Навального из местной больницы в Берлин по решению международного консилиума врачей.

Как сказал журналистам заведующий отделением анестезиологии и реанимации национального центра имени Пирогова Борис Теплых, это многокомпонентная задача, которая займет какое-то время.

Вылет из Омска самолёта, на котором могут транспортировать в немецкую клинику Навального, пока запланирован на утро субботы, сообщили в справочной службе омского аэропорта.

Об этом сообщает РИА Новости.

Врачи омской больницы скорой помощи №1, где проходит лечение политик, отметили, что транспортировку организовали после просьбы родственников, которые берут на себя ответственность за перевозку.

"Сейчас было принято решение семьей. Этот процесс сейчас начинается - то есть самолет будет готовиться, реанимобиль будет готовиться, пациент будет готовиться к транспортировке, это задача многокомпонентная, которую мы сейчас будем выполнять", - сказал Теплых.



Заместитель главврача омской больницы скорой Анатолий Калиниченко добавил, что приходится продумывать стыковки разных служб и другие детали. Это требует времени, но не очень продолжительного.

"Мы со всей безопасностью и бережливостью должны его погрузить в реанимационную машину, принимающая бригада должна подготовить борт. После этого будет обеспечена транспортировка", - заключил Теплых.

Как рассказывала "Страна", Навальному стало плохо утром в четверг во время авиаперелета.

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