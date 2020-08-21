Мэр Умани Александр Цебрий заявил, что украинские власти так и не решили проблему массового приезда паломников в город, что грозит всплеском заражений коронавирусом. Заседание по этому вопросу перенесено на 26 августа.

Об этом градоначальник сообщил "Стране".

По словам мэра, 26 числа что-либо делать уже поздно, так как хасиды начнут стекаться в Умань.

"Решения нет, они перенесли заседание на среду, отсрочили. А за это время массовый заезд паломников-хасидов. На сегодняшний день этот вопрос не урегулирован и не управляем никем", - сказал Цебрий.

Затем он ответил на вопрос, какую прибыль приносят Умани приезжающие поклониться могиле Рабби Нахмана.

"Насчет того, сколько они тратят, я не скажу. Но могу сказать, что в городской бюджет за прошлый год в период Рош ха-Шана поступило 7,5 миллионов гривен. Но 2,5 миллиона гривен пошло на уборку самого микрорайона. Также есть несколько нюансов, поэтому огромную часть этих денег мы тратим на организацию этого мероприятия. Так что о деньгах, которые остаются в городском бюджете... это большой вопрос, так ли это действительно. В данный период я бы вообще не говорил о деньгах, я бы говорил о здоровье и жизни уманьчан", - заявил мэр.

Как сообщала "Страна", после того, как власти решили не запрещать приезд хасидов в Умань на иудейский новый год (18-20 сентября), Цебрий в знак несогласия остался ночевать под Офисом президента.

Мы также приводили слова мэра о том, что Кабмин должен был заняться темой хасидов на заседании 20 августа. Но, как видно, этого не произошло.