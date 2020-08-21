В Киеве на День независимости перекроют дороги и изменят движение общественного транспорта. Карта
На выходных в Киеве ограничат движение на мосту Патона, а также по ряду центральных улиц. Это связано с празднованием Дня Независимости Украины. В связи с этим часть общественного транспорта тоже изменит маршрут.
Об этом сообщает КГГА.
24 августа в центре Киева будет ограничено движение всех видов транспорта. На улицах будут дежурить эвакуаторы.
Так, движение будет ограничено на следующих улицах:
- ул. Владимирской (от ул. Льва Толстого до б-ра Тараса Шевченко);
- б-ре Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до Бессарабской площади);
- ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади);
- ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Владимирской до ул. Крещатик);
- ул. Большой Житомирской (от ул. Владимирской до ул. Михайловской);
- ул. Михайловской;
- Владимирском спуске.
Фото: Патрульна поліція
Также будет запрещено движение транспорта и пешеходов с 16:00 23 августа до окончания охранных мероприятий 24 августа в окружении мест проведения мероприятий на следующих улицах:
- ул. Трехсвятительская (от ул. Костельной до Михайловской площади);
- Михайловская площадь;
- ул. Михайловская (от Михайловского переулка до Михайловской площади);
- ул. Малая Житомирская (от Михайловского переулка до Владимирского проезда);
- ул. А. Тарасовой;
- ул.Софиевская (от Михайловского переулка до улицы Владимирская);
- ул. Владимирская (от ул. Ирининской до ул. Большая Житомирская);
- Софийская площадь;
- Рыльский переулок;
- ул. Большая Житомирская (от ул. Владимирская до Михайловской площади)
- ул. Десятинная.
Изменится также и движение общественного транспорта.
- Автобус № 24 будет курсировать от Национального музея истории Украины во II мировой войне до стадиона "Динамо" им. Лобановского;
- № 62 - от Ботанического сада до стадиона "Динамо" им. Лобановского;
- № 114 - на участках от ул. Милославской до Почтовой площади и от железнодорожного вокзала "Центральный" до б-ра Тараса Шевченко (до ул. Леонтовича);
- № 118 - от станции метро "Черниговская" до ул. Бассейной по действующему маршруту, далее - ул. Эспланадная - ул. Саксаганского - ул. Победы, далее по действующим маршруту, а в обратном направлении от станции метро "Политехнический институт" до б-ра Тараса Шевченко по действующему маршруту, далее - ул. Симона Петлюры - ул. Жилянская - ул. Шота Руставели - ул. Бассейная - б-р Леси Украинки, далее по действующему маршруту.
Фото: КГГА
Изменится и движение троллейбусов.
- Троллейбусы № 5, 7, 8, 17 - от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянского, пл. Космонавтов до ул. Леонтовича;
- № 6 - от Минского массива до станции метро "Лукьяновская";
- № 16, 18 - от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.
Фото: КГГА
Маршрутные такси будут курсировать по следующим маршрутам:
- № 189 - от ул. Ирпенская - ул. Академика Палладина - ул. Победы - б-р Тараса Шевченко (до ул. Леонтовича);
- № 231 - от ул. Кадетский Гай до б-ра Тараса Шевченко (до ул. Леонтовича);
- № 429 - ул. Тулузы в б-ра Тараса Шевченко (до ул. Леонтовича);
- № 433 - от ул. Жолудева до б-ра Тараса Шевченко (до ул. Леонтовича);
- № 575 - от ул. Сырецкой до б-ра Тараса Шевченко (до ул. Леонтовича).
Также на улице Братиславской в Киеве до 1 октября частично ограничили движение.
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