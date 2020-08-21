В Киеве очевидцы заметили, что на вершине 90-метрового флагштока, установленного ко Дню Независимости, находится кривой государственный герб.

Соответствующее фото в пятницу, 21 августа, опубликовал журналист Василий Апасов в своем Facebook.

"Говорят, что в КГГА было требование, чтобы в День Независимости с пешеходного моста с треснувшим стеклом было обязательно видно 90-метровый флагшток с кривым гербом!" - написал Апасов.

В свою очередь пользователи социальной сети принялись шутить по поводу видоизмененного государственного символа.

"А дальше за этот герб будет цепляться и рваться флаг", - написал один из подписчиков Апасова.

"Какой строитель, такие и флагшток с мостом", - прокомментировал пользователь Facebook.

Напомним, флагштоком весом в 32 тонны вчера похвастался мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, этот проект был сооружен на средства меценатов и ни копейки из городского бюджета на него потрачено не было.

Ранее "Страна" публиковала подробную программу мероприятий на День флага и День Независимости в Киеве.