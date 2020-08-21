В столице Беларуси пятничным вечером сторонники оппозиции решили повторить акцию с выстраиванием в цепи. Только если неделю назад это были "цепи солидарности", то на сей раз акция называется "Цепь покаяния".

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Запад".

По задумке организаторов мероприятия, участники акции должны образовать живую цепочку от изолятора временного содержания на улице Окрестина (там содержат большинство задержанных во время антилукашенковских беспорядков) через весь город до урочища Куропаты под Минском. В этом урочище, по некоторым данным, хоронили жертв сталинских репрессий.

Протестующих, по информации СМИ, не очень много, но они стоят по всему городу: на Немиге, Грушевке, в районе Академии наук, в самих Куропатах. Они держат флаги, а некоторые проезжающие машины поддерживают их сигналами.

Милиция пока не препятствует проведению акции.

Как писала "Страна", 21 августа белорусская оппозиция объявила о нежелании повторять сценарий украинского Майдана.

Мы также приводили ответ Александра Лукашенко на предложение президента Франции стать посредником между белорусской властью и протестующими. "Давайте я стану посредником между желтыми жилетами и Макроном", - съязвил Бацька.