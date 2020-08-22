На Западной Украине обостряется ситуация с коронавирусом.

Черновцы, которые с начала эпидемии лидировали по количеству заболевших, внесли в красную зону вместе с несколькими районами области. Там же оказались несколько райцентров и районов Ивано-Франковской, Ровенской и Львовской областей.

Их попадание в красную зону означает возвращение жесткого весеннего карантина – с запретом на работу общественного транспорта, неработающими школами, спортзалами, фитнес-центрами, ТРЦ и ресторанами.

Ухудшается обстановка и во Львове, где повально болеют судьи и чиновники - во Львовском горсовете болезнь скосила несколько десятков сотрудников, включая замов мэра. От властей требуют ввести спецрежим в ратуше.

Садового винят в утаивании информации по "ковиду"

Некоторое время массовый всплеск заболеваемости "ковидом" не разглашали. Официально до последнего говорили о "единичных случаях". Пока из-за ЧП не пришлось отменять сессию.

Первой о вспышке в ратуше сообщила львовская журналистка и политолог Ирина Марушкина, которая раскритиковала мэра Садового, который снова собрался баллотироваться, за попытку скрыть информацию.

"Около 30 чиновников Львовского горсовета инфицированы коронавирусом. Среди них заместители мэра и руководители департаментов. Среди депутатов - один случай. Если это правда, то Ратуша сегодня - это очаг распространения инфекции. Однако об этом пресс-служба Садового молчит, а Захид.нет (веб-сайт, который связывают с Садовым, - прим. ред.) дал в заголовке, что сессия отменена из-за коронавируса у депутатов. Как по мне, это безответственно со стороны Садового", - написала Марушкина в группе "Львовская политика" в Facebook.

Сам Садовой убеждает, что ничего страшного в ратуше, мол, не происходит.

"Заболели некоторые чиновники и депутаты, в легкой форме, некоторые бессимптомно. Тем, у кого были подозрения, сделали тесты", - сказал Садовой львовским СМИ.

А тем временем пришел позитивный результат его заместительницы по ЖКХ Ирины Маруняк.

Депутат Петр Адамик в своем посте на Facebook поделился опасениями, что из-за мэрии может заразиться пол-Львова, ведь чиновники контактируют со многими людьми, в ратуше - огромный поток посетителей.

"Именно в связи с превращением городской власти в очаг коронавируса в городе была перенесена сессия горсовета. Проблема в том, что чиновники контактируют с большим количеством людей, поэтому после вспышки в горсовете количество инфицированных во Львове может расти в геометрической прогрессии. Ситуация очень тревожная, должны сделать все, чтобы во Львове не было массовой вспышки пандемии", - написал Адамик на своей странице в Facebook.

Депутат обвинил Садового в утаивании реальной информации о вспышке коронавируса в мэрии.

"Должен с сожалением констатировать, что мы не видим истинную картину распространения коронавирусной инфекции в Ратуше. Ведь мэр Львова фактически отстранил депутатов от информации о распространении и противодействие COVID-19", - заявил Адамик.

О том, что чиновников косит "ковид", выяснилось и во время коллегии горсовета под руководством Садового накануне сессии, которую перенесли на неделю.

По словам депутата Игоря Телишевского, который анонсировал перенос сессии из-за коронавируса, чиновники мэрии ежедневно сдают тесты на коронавирус и постоянно приходят положительные результаты. В мэрии закрыты целые кабинеты - сотрудники на больничных.

"В городском совете - паника", - сказал он нам.

"Заболели и руководители высшего звена, и начальники отделов. В департаменте жилищного хозяйства остались одни специалисты. И очевидно, контактных большинство. Руководитель секретариата самоизолировался, но другие работники структурных подразделений не понимают, что делать. Спросила мэра о тотальном тестировании. Потому что делать тест по факту заболевания бессмысленно. В большинстве своем масочный режим не соблюден, вот и имеем результаты. Что даст тестирование депутатов или выборочно работников?", - написала в Facebook депутат Ольга Посыпанко.

Сами чиновники полагают, что массовая вспышка в мэрии могла произойти из-за контактов с посетителями.

"Сотрудники горсовета соблюдают меры безопасности, носят маски и перчатки, обрабатывают все антисептиками. А большинство львовян "забили" на предосторожность и карантин, в маршрутках маски многие не носят. А больницы во Львове забиты, "корона" косит еще больше, чем раньше", - сказал нам сотрудник одного из департаментов мэрии.

Львовяне по-разному комментируют вспышку в мэрии. Одни призывают закрыть ее и отправить всех чиновников, включительно с Садовым, на самоизоляцию. Некоторые выдвигают конспирологические теории, мол, депутаты под видом больничных отправились в отпуск.

"А Андрюша держится"

Другие иронизируют.

"Где-то все вместе "кучковались"? Во "львовском "Велюре", может", - написала в Facebook Татьяна Тринос.

"И как-то странно они заболели, как раз накануне сессии, где должны были рассмотреть под 500 вопросов. Отсюда вывод - затаились, потому что кто-то кому-то еще не занес бабла, поэтому ждут", - выдвинула версию Оксана Семиган.

"Сейчас начнут просить материальную помощь на лечение", - полагает Андрей Федыняк.

"А Андрюша-то держится", - написал Виктор Голиш о Садовом.

Также львовяне выдвигают предположения, что вспышка могла произойти после того, как возле ратуши в начале августа поставили фонтанчик с питьевой артезианской водой за 100 тыс. грн, к которому прикладывается много людей.

В мэрии опровергают, что фонтанчик мог стать источником инфекции.

"Люди, которые пьют здесь воду, никак не контактируют с краном - устойчивый поток воды позволяет напиться без прикосновения", - убеждает Садовой.

В начале августа во Львове возле ратуши поставили фонтанчик с питьевой водой, но власти уверяют, что он не мог вызвать вспышку коронавируса в мэрии

Кроме чиновников мэрии, во Львове и области повально болеют судьи, которые также контактируют с людьми. По данным Государственной судебной администрации Украины, на Львовщине заболели почти три десятка судей.

На втором месте - Черновицкая область с 24 заболевшими судьями.

В Черновцах болеют повторно

Некоторые черновчане уже болеют по второму кругу - как врач скорой помощи Алиса Грищенко. В мае она уже переболела коронавирусом, а сейчас ее снова подкосил "ковид".

Тогда она принимала парацетамол, цинк, витамин С и симптоматически от кашля.

Во второй раз, жалуется Грищенкова, болезнь проходит тяжелее. У медика резко повысилась температура, появился кашель, она потеряла обоняние.

"Заболевших в Черновцах и правда очень много. А все потому, что люди не могли просто месяц посидеть дома, и всячески нарушали карантин. Закрыли парк, но никого не штрафовали за хождение по улицам компаниями без масок и т.д. Многие не понимают, что они тем самым продлевают карантин для всех. В селе в Заставновском районе Черновицкой области сыграли свадьбу - так половина гостей заболели. Теперь Заставновский район в красной зоне. Вот кто им виноват? Очень жаль, что не могут люди быть дисциплинированы. Было бы так - давно как в Ухане, забыли бы о коронавирусе. Но нет. И теперь вот организовывают митинги под мэрией с требованием отменить "красную зону в Черновцах", - рассказала "Стране" Грищенко.

В "красную зону" попал также Кицманский район (малая родина Ани Лорак).

"Кицмань - совсем рядом с городом Черновцы.Там, кстати, живут многие торговцы с крупного Калиновского рынка, который находится в Черновцах", - говорит Грищенкова.

По одной из версий, коронавирус попал в Черновцы именно из Кицманя, где вспышка была еще раньше.

"Болезнь могла попасть на Калиновку - это огромный оптовый базар, с большим потоком людей", - сказали нам источники в Черновицкой ОГА.